GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar KKTC'nin Geleceğine Yönelik Yeni Projeler Kazandıracak

Aynı zamanda Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı olan Serhat Akpınar ve GAÜ Genel Sekreteri Volkan Kadir Güngör,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtının yıldönümlerini kapsayacak şekilde bakanlık ve siyaset alanında üst düzey ziyaretlerde bulundular.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde KKTC Yükseköğretim sektörünün bugünü ve geleceği, Türkiye-KKTC arasındaki Milli Birlik ve Beraberlik şuurunun pekiştirilmesi ile gençlik ve akademik alandaki muhtemel projelere ilişkin konular ele alındı. Bu ziyaretlerinbazıları şöyle gerçekleşti;

İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşen Serhat Akpınar, Kıbrıs toplumu ve özellikle gençliğinin anavatana bağlılığının üst düzey olduğunu belirterek verilecek her göreve hazır olduklarını aktardı. Bakanlık olarak KKTC'de yürütülecek her türlü projede aktif olarak destek vereceklerini ifade eden Serhat Akpınar gösterilen teveccühe layık olmak için hiç durmadan çalışacaklarını iletti.

Ardından tüm ömrünü Türkiye’ye hizmete vakfetmiş, Kıbrıs’a barışın ve özgürlüğün getirilmesinde önemli görevler almış ve birçok üst düzey bürokrat, devlet adamı kazandırmış Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Sayın Recai Kutan ile Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nde (ESAM) görüşme gerçekleştiren Serhat Akpınar, Kıbrıs’ımızın geçmişten geleceğe yaşadığı süreç hakkında Sayın Recai Kutan Beyin izlenim ve tavsiyelerini alarak ESAM ve GAÜ’nünortak olarak gerçekleştirebilecekleri projeler için görüş alışverişinde bulundu.

Bu ziyareti müteakiben Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Yusuf Tekin ile bir araya gelen Serhat Akpınar Kıbrıs gençliğinin geleceğinin daha sağlıklı ve milli manevi değerlere uygun yetiştirilmesi için gerekli hassasiyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Dr. Fatih Öztek ile de bir araya gelen Serhat Akpınar dijital ekonomi ve Teknolojik gelişmenin ışığında akademi dünyasının nelere dikkat etmesi gerektiğine dair fikir alışverişinde bulunarak Türkiye'mizin KKTC'de beklentilerine yönelik değerli izlenimlerde bulundu.

Ankara ziyaretinin geneli hakkında değerlendirmelerde bulunan Akpınar'ın son sözleri ise; "Bu yoğun zaman diliminde gerçekleşen ziyaret dizisiyle, Et ve tırnak misali kopmaz bağlarımız olan Anavatanımız Türkiye'nin değerli kurumları ile detaylarını yakın bir gelecekte paylaşabileceğim önemli çalışmaları, proje ve işbirliklerini bugünden başlatmış olduğumuzun müjdesini sizlerle paylaşmanın onur ve mutluluğunu yaşıyorum" şeklinde oldu.