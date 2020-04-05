GAÜ Genel Sekreteri Halil Bardak açıklama yaptı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), bünyesinde bulunan Celebrity Hotel’in yurtdışından gelecek vatandaşlara ‘Karantina Oteli’ olabilmesi için KKTC Sağlık Bakanlığının hizmetine sunulduğu belirtildi.

GAÜ Genel Sekreteri Halil Bardak konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi" ilan edilen Covid-19 ile mücadele kapsamında, GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Serhat Akpınar’ın önderliğinde alınan karar doğrultusunda, GAÜ bünyesinde bulunan Celebrity Hotel'i, "Karantina Oteli" maksadıyla kullanılmak üzere KKTC Sağlık Bakanlığının hizmetine sunuyoruz. GAÜ ailesi olarak, bu zorlu sürecin üstesinden gelmek ve en hafif yarayla atlatmak için var gücümüzle savaşıyor ve savaşmaya da devam edeceğiz. Gün 'Bir' olma günü. 'Bir' olup bu salgının üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, otelin tüm dezenfekte çalışmalarının yapıldığını bildiren Bardak, tüm personeli ile Lapta, Alsancak bölgesi Karantina Gözlem Oteli olarak vatandaşları ağırlamak için hazır olduklarını belirtti.