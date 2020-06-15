GAÜ: Camelot Plajı üzerinde oynanan oyunlar gün yüzüne çıktı

Girne Amerikan Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin bünyesinde hizmet veren, Camelot Plajı ile ilgili bazı siyasilerin devreye girdiği ve plajın Alsancak Belediyesi üzerinden bir iş insanına verilmeye çalışıldığı ileri sürüldü

“Aylık 4 bin 500 Dolar kira bedeli verilerek kiralanmıştı”

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Turizm ve Otelcilik Uygulama Okulu bünyesinde hizmet veren, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Camelot Plajı üzerinde oynanan oyunlar gün yüzüne çıktı.

Yaklaşık 20 yıldır GAÜ bünyesinde hizmet veren, halkın “Camelot Plajı” olarak tanıdığı GKK Alsancak Gazinosu, GAÜ tarafından yıllarca GKK’nin izni ile halka kaliteli hizmet verirken, başta Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu olmak üzere, Denizcilik ve Ulaştırma Yüksek Okulu öğrencilerine hizmet vermesinin yanında; Atlantis Sualtı Araştırma Merkezi’nin araştırmalarında kullanılarak, yaklaşık 2 milyon Euro üzerinde yatırım yapılmış ve yıllar içerisinde ülke turizmi başta olmak üzere halka “Aile Plajı” anlayışı ve yan hizmet alanları ile hizmet vermekteydi.

İhale yoluyla GAÜ tarafından kiralanan GKK Gazinosu 5 yıllık süreler ile yaklaşık aylık 4 bin 500 Dolar kira bedeli verilerek kiralanmıştı.

Yatırımlara el koyma zihniyeti

Yapılan araştırmalara göre, COVID-19 Pandemi süreci ve sonrasında GAÜ ve GKK’nın girişimde bulunarak duyurduğu, takip ve imza çağrısı taleplerinin yerine getirilmediği ortaya çıktı. GAÜ, Camelot bünyesinde ki kapatılan tesisler, restaurantlardan yararlandırılmadığı gibi, Alsancak Belediyesi’de kira kontratı olmadığı gerekçesiyle işletmenin açılmasına izin vermemiştir. Manipülatif girişimlerle tüm yatırımların yanında, GAÜ Kampüs alanından taşınan hurma ağaçları dahil olmak üzere, alan üzerinde inşaatları GAÜ tarafından yapılmış yatırımlara siyasi irade ile el koymaya çalıştığı ortaya çıktı.

Bir iş insanına verilmek isteniyor

Edinilen bilgiye göre, GAÜ yetkilileri tarafından sürdürülen tüm temaslarda, GKK’ndan ve Başbakanlıktan alınan olumlu bilgiler üzerine tesis, yeni yatırımlar yapılarak sezona hazırlanmış; yaz dönemine yönelik hazırlıkların yanında, düğün, organizasyonlar için COVID-19 düzeni alınmış, personel eğitimi tamamlanarak açılışı beklerken, tesisin bazı siyasilerin devreye girerek, Alsancak Belediyesi üzerinden bir işadamına verilmesi girişimleri konusunda sürekli baskılar yapıldığı ortaya çıktı. Seçimler nedeniyle siyasi baskı yapıldığı seslendirilmeye başlandı.

Siyasi çıkar paylaşımı

Yapılan Görüşmelerde, “GKK ve GAÜ’nün zor durumda bırakıldığı bu süreçten süratle vazgeçilmesi gerektiği görüşü ağırlık kazanıyor. öte yandan konuyu takip eden çevreler ise “Kurumsal ve Hafıza Kaybı varsa, GAÜ yatırımları ile yapılan değişimi, kamuoyu ile paylaşmaktan çekinmeyeceği ve bu yapılanın, Devlet Eliyle hem yükseköğretim alanına, hemde halkımıza karşı büyük bir siyasi çıkar paylaşımı örneğini sergileyeceği, gerek yaz turizmine yönelik, yaz okuluna gelecek olan öğrencilerin, gerek organizasyonlar, gerek halkımızın alamadığı hizmetler sebebiyle oluşan ve yapılan tüm yatırımlara yönelik verilen zararın, haklarımızın saklı kalmak kaydıyla tüm yasal haklarımızı kullanacak ve bu durum, halkın iradesi ile paylaşılacaktır” ifadesi kullanıldı.