GAÜ Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd.Doç. Dr. Muharrem Özdemir’den 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Mesajı

3 Mayıs 1993 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunu almış olduğu karar gereği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kutlanmaktadır. Demokrasinin vazgeçilmezi ve koruma kalkanı olan basın, aynı zamanda zor bir görevi, halka doğru haberi ulaştırma işlevini yerine getirmektedir. Dezenformasyonun yoğun olduğu dijital çağda doğru ve tarafsız haberciliğin önemi daha da artmış, özgür basına ve toplumsal çıkarları ön planda tutan gazetecilere daha fazla ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. İçinden geçtiğimiz süreçte basın kuruluşlarımızın değerli çalışanlarının her biri, ayrı ayrı zor görevi en hassas şekilde yerine getirme çabası içine girerken kendi sağlıklarını hiçe sayarak haberlerin en kısa sürede toplumumuza ulaşmasında büyük fedakarlık göstermekten çekinmemiştir. Hiç kuşkusuzki, hazırladıkları haberler, köşe yazıları, sosyal medya paylaşımları ve canlı yayın programları ile bu kritik dönem içerisinde halkın doğru bilgiye ulaşmasını amaç edinen bir çok gazeteci emeğini verip hakkını alamadığı sürecide yaşayanlar asasında yer almaktadır. Aynı şekilde dünya çapında kritik alanlarda görev alıp, mesleğini icra ederken vurularak öldürülen bir çok gazetecide bulunmaktadır. Yine mesleğini icra ederken, farklı çıkar guruplarına hizmet etmediği için susturulmak istenen gazetecilerin işkence ve tehditlere maruz kaldığı dünya çapında görülmektedir.

Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kutladığımız bugün, aslında demokratik süreçlerin bir gereği olan, ifadelerin özgürce dolaşımını sağlayan medya özgürlüğünü ve sermayeden bağımsız, toplumsal çıkarları ön planda tutan basının var olması gerekliliğini de en derinden hissediyoruz. Hiç kuşkusuz ki sağlam bir demokrasinin en önemli çarkı, adil, tarafsız ve özgür bir yayın yapma imkanına sahip olan basındır. Gerçek anlamda özgür bir basın olmadan demokrasilerin de olmayacağının bilinci içerisindeyiz. Sorumluluk sahibi olan, toplumun ileri gelenlerini ve her kurumu toplum nezdinde denetleyici mekanizma olarak görev yaparak, tarafsız bilgilendirme görevini yürüten basın kuruluşlarımızın değerli çalışanları toplumsal barışın ve uzlaşının da en önemli çarkı olarak görevlerini sürdürmektedir. Haber verme gibi hassas bir görevi yürüten basın kuruluşlarımızın değerli çalışanları, gerek yazılı gerekse görsel olsun her mecrada haberi yayarken nefret ve ötekileştirme söyleminden hassasiyetle uzak durmalıdır.

Bu yıl 27.’sini kutladığımız Dünya Basın Özgürlüğü Günü münasebetiyle tüm basın camiamızın çalışanlarına zorlu süreçte yapmış oldukları bilgilendirme ve toplumumuza kattıkları değerler için teşekkür ediyor, Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle…

Yrd.Doç.Dr. Muharrem Özdemir

GAÜ Basın Yayın Bölüm Başkanı