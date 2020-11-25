GAÜ - Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru için son tarih 1 Aralık

GAÜ - Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor...

irne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde bulunan, “Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü” Yüksek Lisans ve Doktora Programları için kayıtlar devam ediyor.

Konuyla ilgili Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü’nden yapılan açıklamada, Globalleşme kapsamında dünyanın farklı ülkelerindeki kampüslerinde eğitim veren GAÜ’nün, farklı ülkelerdeki yerleşkeleri ve eğitim kalitesiyle dünya çapında bir marka olmasının yanında, tüm dünya ülkelerindeki öğrenciler tarafından tercih edilen bir üniversite haline geldiğine vurgu yapıldı. Verdiği kaliteli eğitimin ve bir dünya markası oluşunun paralelinde, büyüme hedeflerini gerçekleştirmeye devam eden GAÜ’nün, son hamle olarak globalleşme kapsamında bir adım daha atarak Arizona Üniversitesi ile iş birliği içerisine girdiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında ise şunlara değinildi;

“Arizona Üniversitesi, ABD'nin Arizona Eyaleti’nin Tucson şehrinde bulunan üst düzey bir devlet araştırma üniversitesidir. Arizona Üniversitesi, U.S. News ve World Report tarafından “En İyi 100 Küresel Üniversite” sıralamasında yer almakta. Arizona Üniversitesi, ABD'deki 62 önde gelen kamu ve özel araştırma üniversitelerden oluşan “Amerikan Üniversiteleri Derneği” üyesi olmasının yanında, disiplinlerarası burs ve girişimci ortaklıkların sınırlarını ilerletmesiyle biliniyor. Arizona Üniversitesi ayrıca, NASA ile yapılan her uzay misyonun bir parçası olan ve NASA araştırmaları için en çok destek alan dördüncü devlet üniversitesi konumunda yer almaktadır.”

Girne Amerikan Üniversitesi ile Arizona Üniversitesi arasında yapılan iş birliğinin; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Covid-19 Pandemi sürecinden etkilenmeden; bulundukları yerden yada GAÜ bünyesinde bulunan Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü’nde alacakları dünya standartlarında ki eğitim ile gelecek kariyerlerine dünya standartlarında ABD diploması ile yön verme fırsatı sunduğu vurgulandı.

SON BAŞVURU 1 ARALIK!

Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü başvuru koşulları ilgili yapılan açıklamada ise, başvuruda bulunacak öğrencilerin, lisans diploma notunun, 4 üzerinden 2,5 ve üzeri olması gerektiği ve İngilizce yeterlilik noktasında ise; IELTS’de 7.0 ve üzeri, TOEFL’da ise 79 ve üzeri puana sahip olması gerektiği belirtildi. Ayrıca, aday öğrencilerin arizona.gau.edu.tr adresi üzerinden ön başvuru yapabileceği belirtilen açıklamada, son başvuru tarihinin 1 Aralık 2020 Salı olduğu vurgulandı.

Ayrıca, aday öğrencilerin başvuru ve detaylı bilgi için, arizona.gau.edu.tr web adresi, gauglobal@gau.edu.tr mail adresi yada +90 548 855 1111 numaralı Whatsapp bilgi hattına başvurabileceği bildirildi.