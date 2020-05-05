Gardiyanoğlu'ndan Sert Çıkış

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, BRT’de Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Salgınla ilgili ülkede el birliği ile başarının yakalandığını belirten Gardiyanoğlu, süreci sağlık dışı, siyasi amaçlarla yönlendirmeye çalışan bazı kesimler de sözkonusu olduğunu ifade etti.

Gardiyanoğlu, “Bazı kişiler sosyal medyadan canlı yayın yaparak hükümete, seçilmiş insanlara ağza alınmayacak küfürlerle rayting toplamaya çalıştı. Bunların ciğerinin kaç okka olduğunu biliyoruz. Niye bize sövdüklerini de biliyoruz. Bu süreç başlamadan bizlere kişisel taleplerle geldiler ve yerine getirilmediği için bugün sosyal medyada küfür yiyoruz” dedi.

Bazı kesimlerin intikam almaya çalıştığını kaydeden Gardiyanoğlu, “Ama insanımızın sağ duyusu ile resmi makamların da gayreti ile bu süreci başarı ile geçirdik. Başarının büyüğü sağlık çalışanları, kabine, polisimiz, belediye çalışanlarımızındır” diye konuştu

Bilişim Yasası ile geç bile kalındığını ifade eden Gardiyanoğlu, tüm siyasi güçleriyle bu yasa için baskı unsuru olacaklarını söyledi.

Gardiyanoğlu, “ Bizler nasibimizi aldık. Yapıcı eleştirilere kapımız açık ama siyasi argüman ötesi küfürlere de tanıklık ettik. Bilişim Yasası biran önce kamsamlı bir şekilde geçmesi gerekir. Basın Özgürdür… evet… Birey olarak ben de özgürüm… Basın benim siyasi bir icraatımı eleştirebilir… Başımın üzerinde yeri var. Ama kaleminden kan damlayacak, özel yaşantıma, eşime, çocuğuma, belden aşağı konulara girerse, burada özgürlük işlemez. Bu özgürlükle ilgili değildir. BU özgürlükse ben de özgürüm” ifadelerini kullandı .

Sadık Gardiyanoğlu, “Bilişim Yasası, Nerden Buldun Yasası, sosyal medya yasası ve en önemlisi vatana ihanetin kapsamı bir an önce revize edilmelidir. AB ve Kilise Fonlarından yıllardır beslenenler, bu ülkenin seçilmişlerine, devlete küfredenler, terör gruplarıyla dirsek teması içinde olanlar, bu ülkenin toplumsal DNA’sı ve toplumsal genleriyle oynayama çalışanların da artık vatana ihanet kısmı ile ilgili süreçte, gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. 3-5 kişi AB fonlarından daha fazla geçinecek diye, bu ülkenin kültürünü, gelecek nesillerin aklını bulandıracak ve kendi gruplarına yönlendirecek kişilerin hak ve menfaatleri öne çıkacak diye, bu insanların özgürlük anlayışı yasal düzenleme içine girmeli. Özgürlük ve hürriyet suistimal ediliyor. Vatana İhanet Yasası revize edilerek meclisten geçmeli. Her platformda bunu dile getireceğim” diye ekledi. (BRT)