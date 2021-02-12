Gardiyanlar Birliği Başkanı'ndan açıklama

“CEZAEVİNDEKİ 100 KAMERANIN 50’Sİ ÇALIŞMIYOR, 25’İ İSE KALİTELİ BİR GÖRÜNTÜ VERMİYOR”

Satlaev’in, tüm bu koşulları boşluk olarak değerlendirerek bu firarı gerçekleştirdiğini belirten Kayalı, çok önemli bir noktaya dikkat çekti:

“Cezaevindeki 100 kameranın 50’si çalışmıyor, 25’i ise kaliteli bir görüntü vermiyor.”

“PROJEKTÖR SİSTEMİYLE İLGİLİ DE SORUNLAR VAR”

Cezaevindeki projektör sistemle ilgili de sorunlar yaşandığını ifade eden Kayalı, “Uzun süredir çalışmıyorlar. Ama öte yanda da büyük bir yeni cezaevi var” dedi.

“SAYIM YAPTIK VE BİR KİŞİNİN EKSİK OLDUĞUNU TESPİT ETTİK”

Mahkûmun firar ettiğini, polis noktasına intikal etmesi ve oradaki polislerin fotoğrafını çekip ilgili birimlere göndermesi sonrası yaptıkları sayımla tespit ettiklerini belirten Kayalı, “Ben o gece çalışıyordum. Bilginin bize ulaşmasının ardından sayım yaptık ve bir kişinin eksik olduğunu tespit ettik” şeklinde konuştu.

“RÖGARA SAKLANIP KAÇTIĞINA DAİR BİR KAMERA GÖRÜNTÜSÜ YOK”

Kayalı, çalışan kameralarda, mahkûmun hangi alanda rögar içine saklanıp, tırmanarak kaçtığına dair bir görüntü olmadığını ifade etti.

MAHKÛM FİRAR ETTİKTEN SONRA ÜZERİNDE NELER TESPİT EDİLDİ?

Mahkûmun firar öncesi yanına aldığı eşyalar olup olmadığına ilişkin soru üzerine Kayalı, “Yakalandıktan sonra; kıyafetler, eşofman, kantinde satılan konserve balık ve üzerinde küçük bir radyo olan bir saat alarak kaçtığını tespit ettik” dedi.

Kayalı, Satlaev’in radyo üzerindeki saati nöbet değişim saatlerini tespit etmek adına kullanmış olabileceğini de kaydetti.

Kıbrıs Postası