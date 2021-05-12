Garabli: Esnafımız Cumartesi günü Lefkoşa’da tezgahının başında olacak

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Garabli: Esnafımız Cumartesi günü Lefkoşa’da tezgahının başında olacak
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Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli vatandaşın mağdur olmaması amacıyla bayramın 3. Gününde de pazarcı esnafının görevinin başında olacağını açıkladı.

Başkan Garabli yaptığı açıklamada şöyle dedi;

Cumartesi günü Lefkoşa pazarımızın açılması yönünde gelen istek üzerine bayramda da çalışma kararı aldık. Hem vatandaşımızı hem de esnafımızın mağdur etmemek adına Cumartesi günü tezgahlarımız açılacak ve ucuz kaliteli ürünlerimiz kıymetli halkımız ile buluşacak. Buradan esnafımıza da seslenmek istiyorum. Lütfen kıymetli meslektaşlarımız Covid-19 tedbirlerine uyarak tezgahlarımızda olalım ve örnek olmaya devam edelim.

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