Galerici esnafı iflasın eşiğinde

Ülkemizde 1 yıldır devam eden pandemi süreci sağlığın yanında ülke ekonomisini de olumsuz etkilerken, birçok sektörü de iflasın eşiğine sürükledi.

Yaşanan her ekonomik krizden ilk önce emlak ve araç satış sektörü etkilenirken, Motorlu Araç Satıcıları ve İthalatcıları Birliği (MASİB) Başkanı İbrahim Akın sektörün iflas döneminde olduğunu açıkladı. Akın, devletin sektör için 1 yıldan beri KDV indirimine gittiğini ancak bunun sektörün ayakta kalması için yeterli olmadığını ifade ederek, motorlu araç satıcıları için kredi ve faiz ötelemesi ile kira stopajlarının alınmaması gibi çözümler ile sektörün bir nebze de olsa rahatlatılabileceğini kaydetti.

MASİB BAŞKANI AKIN: “YAPILAN YATIRIMLARA BAKILDIĞINDA, SEKTÖRÜN TÜMÜ ZARARDA”

Sektörün iflas döneminde olduğunu açıklayan MASİB Başkanı Akın, “günlük Araç Kayıt Dairesi’ne verilen işlem sayısı ile galeri sayısına baktığınızda, sektörün ayakta kalması mümkün değil, kendi imkanlarımız ile ayakta kalmaya çalışıyoruz” dedi.

“İnsanlar da haklı, çünkü halkımızın önceliği geçim derdi, araba zaten herkeste iyi kötü var. Birçoğunun da taksitleri devam ediyor” diyen Akın, ancak yapılan yatırımlara bakıldığında, zararda olduklarını söyledi. Bir yılda iş aracı satanın da, ikinci el, sıfır araç satanın da, ithal edenin de bütün sektör olarak zarara uğradıklarını kaydeden Akın, “geçen yıldan beri geçmiş hükümet döneminde de şimdiki hükümet döneminde de 3 ayda bir KDV indirimi yineleniyor. Bundan bir şikayetimiz yok ancak sorun KDV ile bitmiyor” dedi.

Akın, kredi kullanan sektör çalışanlarının kredi ve faizlerinin ötelenmesi gerektiğini ifade ederken, en azından oradan bir kayıp önlenebileceğine dikkat çekti.

Birçok galericinin de kira ödediğini ve bu kiraların kullanılan alan nedeni ile yüksek meblağlarda olduğunu söyleyen Akın, kira stopajlarının alınmaması talebinde bulunarak, motorlu araç satışı yapanların bu sayede bir nebze de olsa rahatlatılabileceğini kaydetti.

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