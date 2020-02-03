Futbolda şiddet: Başkan hakeme saldırdı

Tel örgüleri kaldırılan Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda dün istenmeyen olaylar yaşandı. Küçük Kaymaklı ile Düzkaya maçının tamamlanmasının ardından Düzkaya Başkanı Vedat Hacıabitoğlu sahaya girerek maçın hakemi Fehim Dayı’ya saldırdı ve buna polisler de engel olamadı.

Futbolda şiddet: Başkan hakeme saldırdı
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Küçük Kaymaklı’nın Düzkaya karşısında 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandığı maçın sonunda ülkemizin en üst düzey futbol hakemlerinden Fehim Dayı’nın başına öyle şeyler geldi ki yaşanan görüntüler futbolumuz adına utanç verici oldu.

Düzkaya maçının son bulmasıyla birlikte hakem Fehim Dayı,  maçta sarı kart gören Düzkaya oyuncusu Talat Dağer’e ikinci sarı kartı da göstererek tecrübeli isme kırmızı kartını çıkardı. Bu olay sonrasında Düzkaya Başkanı Vedat Hacıabitoğlu tribünden sahaya girerek polislerin engellemelerine rağmen hakem Fehim Dayı’ya saldırdı ve fiziksel müdahalede bulundu.

Yaşanan bu olay sonrasında hakem Fehim Dayı’nın polise şikâyette bulunmayacağını belirttiği ifade edilirken KTFF’nin bu görüntüler sonrasında nasıl bir karar alacağı büyk merak konusu.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2020, 11:26
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