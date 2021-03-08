Fuat Topaloğlu : “Destek Versen Ne Olur, Vermesen Ne Olur?”

KAR-İŞ Başkanı Fuat Topaloğlu, siyasilerin toplu taşımacıları böldüklerini savunarak, “Bırakın bu sivil toplum örgütlerini, toplu taşımacılığın üzerinden elinizi çekin. Bu insanlar ekmek parası için çalışıyor… En büyük kötülüğü siz yaptınız, gelmiş geçmiş bütün hükümetler yaptı!” dedi.

Fuat Topaloğlu : “Destek Versen Ne Olur, Vermesen Ne Olur?”
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Kamu Araçları İşletmeciliği Sendikası (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa konuk oldu.

5 Mart Cuma günü açıklanan Bakanlar Kurulu kararında yer alan 9+1 kapsamında “Vito” olarak ifade edilen araçlar "kapsam dışında" kalarak, Güney Kıbrıs’a geçişleri yasaklanmıştı. Konu hakkında açıklama yapan Topaloğlu, “Yazın güneyden kuzeye gelen kişileri taşıyanlar vitolardır. Bu işler şov yapmakla olmaz… Ses var, görüntü yok. Vitolar 9’dan 6’ya… Siz oturdunuz, kim getirdi? Ama bu yasağı bildiklerini sanmıyorum. Bu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının işidir. Sektörlerden, görüş aldın mı bunu yaparken, yok! Bu çok ciddi bir yanlıştır. Tekrar bir Bakanlar Kurulu kararıyla geri alınır umarım. Bakan Resmiye Hanım 'bilgim yok' dedi. Bu talep kimden çıktı? Kar-İş’in böyle bir talebi yok!” diye konuştu.

“ACİLEN DESTEĞE İHTİYAÇ VAR”

Taşımacıların hepsinin kredi borçları olduğunu ifade eden Topaloğlu, “Acilen desteğe ihtiyaç var… Sadece taşımacılar için değil, ilgili bakanlıklardan görüş alınarak kararlar çıkarılması gerekir… ‘Ben bilirim, ben yaptım’ olmaz” dedi.

KIBRIS TÜRK TOPLU TAŞIMACILAR BİRLİĞİ’NE... “DESTEK VERSEN NE OLUR, VERMESEN NE OLUR?”

Geçtiğimiz yıl yaptıkları eylemlere de dikkat çeken Topaloğlu, diğer birliğin (Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği) destek vermeyeceği yönündeki açıklamalarını eleştirerek, “Karşı taraftaki meslektaşlar ne yaptı? Zaten sende 15 tane taşımacı var, versen ne olur, vermesen ne olur? Siyasilerden direktif geldi sana. Yanlış yaptınız…” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Postası

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