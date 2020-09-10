Fuat Oktay ile Ersin Tatar, tamir çalışmalarının yürütüldüğü gemiye gidiyor

Su Temin Projesi’nde meydana gelen arızanın giderilmesi çalışmalarını yerinde görmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersin Tatar bugün saat 14.00 de tamirat çalışmalarının yürütüldüğü gemide incelemelerde bulunacak.

Başbakanlık'tan servis edilen açıklamada, Pınarbaşı’ndan kalkacak askeri helikopter ile tamirin yapılmakta olduğu gemiye gidecek olan Başbakan Tatar’a; Tarım ve Doğal Kanyaklar Bakanı Dursun Oğuz ile Su İşleri Dairesi Müdürü ve diğer yetkililerin de eşlik edeceği ifade edildi.

İnceleme sonrasında, KKTC’ye hangi tarihte su geleceğinin açıklanması bekleniyor.