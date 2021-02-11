Fuat Oktay, Başbakan Ersan Saner ile bir araya gelecek: Mali Protokol görüşülecek

Fuat Oktay, Başbakan Ersan Saner ile bir araya gelecek: Mali Protokol görüşülecek
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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın bugün de önemli görüşmeleri olacak.

Oktay, bugün sabah saat 10.00’da Başbakan Ersan Saner ile Başbakanlık’ta baş başa görüşme yapacak.

Fuat Oktay, Başbakanlık’taki görüşmenin ardından ise heyetler arası görüşmeye katılacak ve Mali Protokol çerçevesinde imza töreni gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, siyasi düzeydeki görüşmelerinin yanı sıra saat 15.00’te TRT yayınlanacak olan ve ülkemizde çekimleri süren “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin setini ziyaret edecek.

Oktay, temaslarını tamamlamasının ardından akşam 16.40’ta KKTC’den ayrılacak.

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