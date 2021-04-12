Fuat Oktay Arıklı’yı Tebrik Etti...

10 Nisan Cumartesi günü gerçekleşen YDP 3. Olağan Kurultayında ipi göğüsleyen ve Genel Başkanlığa yeniden seçilen Erhan Arıklıya kutlama mesajları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu'nun ardından bugünde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay Arıklı'yı telefonla arayarak tebrik etti.

Arıklı önümüzdeki hafta Türkiyeye giderek Enerji Bakanı ile Enerji alanında işbirliği anlaşmasını günceleyecek. Arıklı bu ziyaretinde Türkiye Cumhuriyeti Ticaret ve Spor Bakanı ile de görüşecek.