“Fuar kavşağı için çözüm trafik ışığıdır”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bir radyo programına katılan Bakan Resmiye Canaltay, başta Nisan ayında meydana gelen korkunç trafik kazası olmak üzere çeşitli kazaların meydana geldiği fuar kavşağına trafik ışığı konulacağını ifade etti.

Canaltay, trafik konusunda Polis Trafik Müdürlüğü ile toplantıda bir araya geldiklerini ve yolların durumu ile en çok kaza olan noktalarla ilgili bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, Lefkoşa Fuar kavşağı için çözümün trafik ışıkları olduğunu ve oraya trafik ışığı konacağını kaydetti.

“İNTERNET ALTYAPISI YETERLİ DEĞİL”

Canaltay, pandemi ile birlikte herkesin cep telefonlarına tabletlere mahkum olduğunu ancak internet altyapısının yeterli olmadığını gördüklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

“Telekomünikasyon ve internet sağlayıcılarının yaptığı çalışmalarla bu aksilikleri fazla hissetmedik. Dijitalleşmeyi hızlandırırsak ülkeyi bilişim adası yaparız. 4.5-5 G gelmesi lazım. Her eve fiberoptik götürülürse dünyada ilk olacağız.”