Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın güneyindeki sahil kenti Nice'te bıçaklı saldırı düzenlendi. Notre-Dame kilisesinin yakınlarında gerçekleşen saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralananlar acil olarak hastaneye kaldırıldı. Fransız İçişleri Bakanlığı, bölgedeki polis operasyonunun sürdüğünü açıkladı.

"Terör saldırı olabilir"

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi de sosyal medyadan konuya ilişkin bir açıklama yaparak, saldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve olayın bir terör saldırısı olduğuna inandığını söyledi. Estrosi olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını da duyurdu.