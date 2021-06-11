Fitch'ten Türkiye için yıl sonu dolar tahmininde korkutan rakam

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye beklentilerini açıkladı. Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 6,7 büyüyeceği öngörüsünde bulunan Fitch, dolar/TL için ise 8,9 tahminini yaptı. TCMB'nin 8,71'lik yıl sonu dolar tahmini Fitch'in gerisinde kaldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından hazırlanan webinarda Türkiye için 2021 büyüme tahmini yüzde 6,7, 2022 büyüme tahmini yüzde 4,7 belirtildi. Enflasyon için 2021 sonu tahmini yüzde 15,5; 2022 sonu tahmini ise yüzde 12 olarak belirtildi.

GÖSTERGE FAİZİ ÜZDE 17 OLDU

Fitch, bir sonraki küresel ekonomik görünüm raporunda tahminleri güncelleyebileceğini de aktardı. Gösterge faiz tahmini bu yılın sonu için yüzde 17 oldu. 2022 yılı sonu gösterge faiz tahmini ise yüzde 13,5 oldu.

YIL SONU DOLAR KURU İÇİN KORKUTAN TAHMİN

Raporda Türkiye'de bankaların varlık kalitesi risklerini yüksek olmaya devam ettiğinin de altı çizildi.

Dolar/TL için yıl sonu 8,9 TL, 2022 sonu için ise 9,5 TL tahmininde bulunuldu.

Öte yandan Fitch, Türkiye'de bankacılık sektörünün kısa vadeli döviz likiditesinin yeterli olduğunu ifade ederken, "Kısa vadeli döviz varlıkları 98 milyar dolar, kısa vadeli borç servisi ise ihtiyacı 45-50 milyar dolar" belirlemesi yaptı.

MERKEZ BANKASI ANKETİ 8,71 DEMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), '2021 yılı Mayıs ayı Beklenti Anketi' sonuçlarına göre, yıl sonu dolar kuru tahmini 8,57'den 8,71 liraya yükselmiş, büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 4,3 olmuştu.