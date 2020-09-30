Film gibi operasyon ! 

Film gibi operasyon ! 
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ÖZEL HABER

Lefkoşa Hamitköy bölgesinde polisin yaptığı operasyon filmleri aratmadı.

Ekipler bir ihbar üzerine  anayol üzerinde seyir halindeki bir tıra operasyon düzenledi.

Tır harekete geçmesinin hemen ardından polis ekipleri tarafından takibe alındı.

Tır ekipler tarafından Hamitköy girişinde durduruldu. 

Durdurulan tırın dorseleri açıldı. Dorselerin açılmasının ardından tır içerisindeki bölmelere gizlenen mülteciler kıskıvrak yakalandı. 

Olay yerinde gözaltına alınan araç sürücüsü ve mülteciler soruşturmalarının tamamlanması için Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne götürüldü .
Detaylı soruşturmanın ardından olayla ilgili polisten açıklama yapılması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020, 18:33
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