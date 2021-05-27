Filistinli turistin cep telefonunu çalan Tunuslu yakalandı

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Filistinli turistin cep telefonunu çalan Tunuslu yakalandı
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Taksim Meydanında yaşanan olayda, gezmeye çıkan Filistinli 2 turistin yanına gelen Tunus uyruklu şüpheli, arkadaşını araması gerektiğini söyleyerek, cep telefonlarını istedi. Yardımı geri çevirmeyen turistlerden biri, şüpheliye cep telefonunu verdi. Ancak

telefonu alan Tunuslu, koşarak kaçmaya başladı. Aynı bölgede olan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri, hemen şüphelinin peşine düştü. Kısa süreli kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli, pantolonunun paçasına sakladığı cep telefonunu çıkarıp, verdi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

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