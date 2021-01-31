Fikri Toros: “Hükümetin, kararlılık sergilemesini bekliyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın, 3 Şubat Çarşamba günü bir ekonomik paketin açıklanacağını duyurmasıyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Bahse konu paketin CTP’nin defalarca önerdiği gibi, Meclis’te temsiliyeti bulunan siyasi partilerin, ekonomi ve finans uzmanlarının ve özel sektör temsilcisi kurumların katılımıyla kararlaştırılması gerektiğine dikkat çeken Toros, aksi takdirde paketin, çalışanlar ve işletmeler nezdinde amaca ne derecede hizmet edeceği ek tartışmalara yol açacağını söyledi.

CTP’li vekil Fikri Toros, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Salgına karşı alınan ve üretim, mal ve hizmet ticaretinin yavaşlamasına yol açan tedbirler ister istemez ciddi bir ekonomik krizi tetiklemiştir. Bu tedbirler, bilimin tavsiyeleri doğrultusunda zamanında alınmış olsaydı, sosyo-ekonomik etkiler daha kontrol edilebilir bir boyutta olurdu. Ancak geç kalınmış olsa da kapanma kaçınılmazdı, çünkü hiçbir siyasetçinin “insan hayatı mı, yoksa muhtemel bir ekonomik yavaşlama mı” ikileminde farklı karar vermesi beklenemezdi. Dolayısıyla önce halk sağlığı için gerekli olan kapanma kararı açıklandı, ardından da ekonomik krizin olumsuz etkilerini hafifletmeye yönelik ekonomik paket oluşturulacağı açıklandı. Bahse konu Ekonomik ve Finansal paketin aşağıdaki unsurları içermesi gerektiğini gerektiğini hatırlatmak istiyorum; İlk aşamada test kiti, tıbbı ekipman, personel ve aşılama programına ilişkin sağlık sisteminin acil ihtiyaçları ve orta vadede virüse karşı önlemlerin arttırılması için gerekli olan kaynağın sisteme aktarılması. İkinci aşamada, durma noktasına gelen ekonomik faaliyetler nedeniyle zor duruma düşen özelde esnafa, genelde tüm işletmelere ve çalışanlarına kaynak aktarılması. Bu aktarım devlet destekli kredi ve hibeler şeklinde acil nakit transferi; ayrıca vergi, sosyal güvenlik primleri, Devlet ve Vakıflara ait mülklerin kira alacaklarının dondurulması şeklinde olmalıdır. İşsizliği önlemek ve istihdamı muhafaza etmek için özel destek düzenlemeleri geliştirilmelidir. Dar gelirlilere yönelik kaynak aktarma yolları yaratılmalıdır. İstihdam kaybının önlenmesine özel bir önem atfedilmelidir. İç ve dış kaynakları zorlayarak Devlet’in yükümlülüğe girmesi ve yukarıdaki ihtiyaçlara yönelik fonların oluşturulması şarttır! Hükümetin, diğer makro-ekonomik karar alıcıları ile birlikte, ekonomik sistemin paralize olmaması için mümkün olan her şeyi ve daha fazlasını yapması yönünde kararlılık sergilemesini bekliyoruz. Bu kararlılık sayesinde piyasalara ve topluma güven verebileceklerdir. Aksi takdirde, toplumda hakim olan mağduriyet, belirsizlik ve endişe tırmanacaktır!”