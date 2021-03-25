Fikri Ataoğlu: “Yaban hayatın korunmasına yardımcı olalım”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkemizdeki yaban hayatının doğal zenginliğimiz olduğunu ifade ederek, tüm kuş türlerinin Çevre Yasası ve bunun altında çıkarılan Flora, Fauna Türleri ve Yaban Kuşlarının Korunması Tüzüğü altında korunduğunu hatırlattı.

Ataoğlu ‘Yaban Türlerinin Korunması ile İlgili Yükümlülükler ve Sorumluluklar’ başlığı altında detaylandırılan Çevre Yasası’nın 44. Maddesine göre herhangi bir yaban kuşuna, yuvasına veya yaşam alanına zarar verilmesinin, yaban kuşlarının yakalanmasının ve alıkonulmasının yasak olduğuna vurgu yaparak, yaban hayatına müdahale zorunluluğu olan durumlarda ise bunun Çevre Koruma Daire veya yetkilendirdiği uzman kuruluşların bilgisi dahilinde yapılmasının şart olduğunu söyledi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Taşkent Doğa Parkı’na bağlı Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ile yaklaşık 5 yıldır Bakanlık olarak koordineli çalıştıklarını söyleyen Ataoğlu, yetim kalmış yavru yaban kuşlarının doğal yaşama katılabilmeleri için 1190 nolu Yaban Hayat Destek Hattı’na bidirilmesi gerektiğini belirtti.

Yardıma muhtaç veya yaralı yaban kuşların bulunmasında, yanlış bir işlem yapılmasını önlemek amacıyla Bakanlık ile Taşkent Doğa Parkı’nın ortaklaşa hazırladığı yönlendirme posterinin de herkese yardımcı olacağını söyleyen Ataoğlu, yaban hayatın korunması için herkesin uyarıları dikkate alması gerektiğini ifade etti.