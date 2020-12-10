Fikri Ataoğlu, Turizm Bakanlığı görevini devraldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP), kurulan koalisyon hükümetinin ardından kabine dün açıklanmıştı.

Bugün kabinenin açıklanmasının ardından devir teslim törenleri başladı.

Turizm ve Çevre eski Bakanı Kutlu Evren, görevini DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’na teslim etti.

ATAOĞLU: "BİRLİK VE BERABERLİK İLE ÇALIŞACAĞIZ"

Devir teslim töreninde açıklama yapan Ataoğlu, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Ataoğlu, Koronavirüs süreci içerisinde turizmin aldığı darbelerinde tedavi edileceği ve hummalı bir çalışma içerisinde olunacağı da aktarıldı.