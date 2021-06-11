Fikri Ataoğlu: “Temmuz ayında PCR ile girişler başlamalı”

Nisan ayında başlayan kapalı turizm modelinden sonra, haziran ayında aşılı turistlerin gelişinin başladığını anlatan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, temmuz ayının başında ise sadece PCR uygulaması ile ülkeye turist kabul etmeye başlanması gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in de aynı konu ile ilgili görüşleri olduğunu vurgulayan Ataoğlu, Sağlık Üst Kurulu’nun belirleyeceği kriterler çerçevesnde temmuz ayında tam açılıma doğru atılacak olan bu adımın tüm sektörlere fayda sağlayacağını ifade etti.

"TEMMUZ AYINA KADAR AŞILANMA ORANI İYİ BİR SEVİYEDE OLACAK"

Ülkede aşılanmanın hızla devam ettiğini de anlatan Ataoğlu, risk grubunda bulunan bireylerin aşılanması ile ülkenin bir nebze olsun rahatladığını dile getirerek, temmuz ayına kadar aşılanma oranının da iyi bir seviyede olacağını kaydetti.

Ülkenin ekonomisini ayakta tutan en büyük sektörlerden olan turizm sektörünün ayakta kalabilmesi için bakanlık olarak çalışmaların devam ettiğini belirten Ataoğlu, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin deteği ile de sektöre yeni katkılar yapılacağını müjdeledi.

Sektörün uzun bir süredir maddi ve manevi kayıplar yaşadığını, gelinen noktada vakaların azalması ile normalleşmeye geçildiğini söyleyen Ataoğlu, bu çerçevede turizmin daha kolay hizmetlerini sürdüreceğini vurguladı.

Ercan Havalimanı başta olmak üzere, ulaşım ve konaklamada turizm sektörünün aldığı hijen tedbirleri sayesinde turistlerin korkusuzca tatillerini ülkemizde geçirebileceğini anlatan Ataoğlu, turizm sektörünün artık daha tecrübeli bilgi ve birikime sahip olduğunu belirtti.