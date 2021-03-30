Fikri Ataoğlu, Kapalı Turizm Modeli’ni anlattı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ve Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘50+1’ programına katılarak, ekonominin turizm bacağı hakkında gelişmeleri değerlendirdi.

Ataoğlu, Bakanlar Kurulu’nda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararları değerlendirilirken, turizmin de devamlı bir konu olduğuna dikkat çekti.

İLK ETAPTA 1700 BİLEKLİK GELECEK

Sağlık Bakanlığı’nın ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yapmış olduğu çalışmalar sonrasındaki bileklik uygulamasına karar verildiğine değinen Ataoğlu, ilk etapta 1700 tane bilekliğin ülkeye geleceğini ve geri kalan bilekliklerin de ilerideki süreçte geleceğini söyledi.

“OTELDE ÇALIŞACAK OLANLAR OTELİN DIŞINA ÇIKMAYACAK”

1700 tane bilekliğin 1 Nisan’a kadar gelemeyeceği nedeniyle açılımının 12 Nisan tarihine ertelenerek, uygun görüldüğüne vurgu yapan Fikri Ataoğlu, şöyle devam etti:

“Çift PCR’lı gelecek, negatif olanlar otele girecek, otel dışına çıkmayacak. Otelin kendi alanı içerisinde dolaşacak. Otelde çalışacak olanlar otelin dışına çıkmayacak. Otelin çalışanlarına vermiş oldukları yerler nereyse orada konaklayacaklar. Gün olarak örnek verecek olursak, çalışanlar bir gün önceden negatif PCR’la çalışmaya başlayacak. PCR sonucuna göre olacak her şey. Misafirler otelin dışına çıkamayacak, otelin dışından da içeri kimse giremeyecek. Güvenlik şirketlerinden hizmet satın alacak ve girişler çıkışlar engellenecek.”

Gerekmesi durumunda, otel çalışanların vardiya sistemi ile çalışabileceğini de dile getiren Ataoğlu, bilekliklerin suya dayanıklı olacağına işaret etti.

BİLEKLİKLER SUYA DAYANAKLI ANCAK DENİZE VEYA HAVUZA GİRİLDİĞİNDE NE OLACAĞI BELLİ DEĞİL…

Gelen turistlerin denize veya havuza girmesi durumunda bilekliğin nasıl bir ikaz vereceği sonucunda ne olacağının henüz çözülmemiş bir sorun olduğunu da ifade eden Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, şöyle konuştu:

“1700 tane bileklik turizme, akabinde ev karantinasına gelecek olanlar… Gelecek olan turistler zaten kapalı devre, ev karantinasını hemen istiyorsanız turizme ayrılacak olan bileklikler ev karantina geçsin. Bunun kararını yarın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi karar verecek.”

“SAĞLIKLI KARARLAR ÜRETMEMİZ LAZIM”

“Turizm öyle bir olay değildir. Sağlıklı bir karar üretmeniz lazım” diyen Ataoğlu, acentelerin bu çalışmaları yapmasıyla geri dönüşü olmayacağını, geri adım atılmasının söz konusu da olmayacağını dile getirdi.

“MAYIS AYINDA ÇİFT DOZ AŞI, ÇİFT PCR ÖNERİSİNDE BULUNDUK”

Mayıs ayı için bir öneri daha sunduklarını belirten Fikri Ataoğlu, çift doz Koronavirüs aşısı ve çift PCR testi ile ikinci bir adım atılmış olunacağını açıkladı.

Ataoğlu, 12 Nisan’da açılması öngörülen ‘kapalı devre’ turizminin yansımasının çok geniş olmayacağına da değinerek, “Çarkın değerlerinin geniş yelpazeye de yansımayacağını biliyoruz. Mayıs ayındaki bu açılımı da yaparsak, herkese de tamamına da ulaşmış olacağız. Bir yerde bir açılım yapmamız gerekiyordu biz onu yapıyoruz” dedi.

“ÜST KOMİTE FOTOĞRAFI ÇİZSİN, BİZ PAZARLAYALIM”

Üst Komite’nin KKTC’de yaşayan bireylerin belli bir oranında aşılanmış olmasından bahsettiğini de hatırlatan Ataoğlu, şunları ifade etti:

“Onlar fotoğrafı çizsin bize versin. Öngörü neyse o fotoğrafı biz pazarlayalım. Kendi içimizdeki insanımız aşılanmış olsa bile yine kurallara uymamız gerekir. Biz kuralları uygulamak zorundaysak ki uyguluyoruz, peki biz tümümüz aşılanmış olsa bile bu uygulama olacaksa neden şimdiden önünü açmayalım? Sağlığımız önceliğimiz. Bunu tartışmıyoruz. Ekonomi bacağına baktığımız da ekonomiye de dokunmamız gerekir. Dokunacak olan ise eğitim, turizm ve inşaat sektörüdür. Yarın Komite’yle görüşerek Mayıs ayı hakkındaki önerimizi sunacağız, alınacak olan bu kararın da olumlu olacağından endişem yok.”

AKILLI TELEFON OLMAYANLARA TELEFON KİRALANACAK

Ev karantinası ve kapalı devre turizmin bileklik uygulamasıyla ilgili olarak detaylı bir açıklama yapan Ataoğlu, şöyle konuştu:

“Seyahat acenteleriyle birlikte olacak dedik çünkü charter seferle olacak dedik. Bileklik olayı havalimanında takılacak. İstanbul’dan gelecekseniz ise uygulamayı yükleyeceksiniz eğer yükleyemediyseniz size herkes yardımcı olacak. Benim akıllı telefonum yok diyenler varsa, biz havalimanın akıllı telefon bulunduracağız. Gün içerisinde kiralayacağız. 3 gün ise 3 gün kiralayacağız.

Elbette ki bu bilekliğin bir maliyeti var. Bireysel olarak ev karantinası ise ayrı bir uygulama olacak. Yarın netleşecek bu tam olarak, bileklik uygulaması.

TÜM SORUMLULUK İHALEYİ ALAN ŞİRKETE AİT

X bir otele gidersiniz, 600 metre olarak sisteme yüklenir veya 200 metreyse o sisteme yüklenir. Yüklenen mesafe ne ise onun dışına çıkarıldığı zaman sistem alarm verecek. Kontrol eden arkadaşlar müdahale edebilecek. Arıza olursa yine arkadaşlar arızayı giderecek.

İhaleyi alan şirket, akıllı telefonlardan bu sistemden denetlenmesini, arızayı giderecek. Tüm sorumluluk o şirkette olacak.

“PAYDAŞLARLA BİRLİKTE KARAR ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Bu tatil yapma oranını verirken paydaşlarla yapmış olduğumuz görüşme var. Turizm Üst Kurulu toplantısı gerçekleştirdik. Başkanlar düzeyin de tekrar bir toplantımız daha olacak. Birlikte kararlar almaya devam edeceğiz. Yerli turistler için indirimler söz konusu olacak. Kredi kartlarının ödeme olanağını da arttıracağız. Turist olan otellere, yerliler girmeyecek. Sanatçılarla ilgili herhangi bir şey konuşulmadı.”

BİLEKLİK ÜCRETLERİ 750 TL, İADE DE 350 TL GERİ ÖDEME

Bileklik ücretleri hakkında da açıklama yapan Fikri Ataoğlu, 750 TL bilekliğin ücreti olacağını fakat bileklik iade edildiği zaman 350 TL’nin geri ödeneceği aktardı.

“BU AÇILIMLARI HEP BERABER DESTEKLEYELİM”

Ataoğlu, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Oteller açılacak, çalışanlar çalışmaya başlayacak tümü yerli üreticinin ürettiği ürünler olacak. Bir nebze ekonomiye katkı vermiş olacağız. Pozitifleşme süreci 3 günden sonradır. Acentelerde bununla ilgili çalışmalar yapılmaya hazır. Bir şekilde bir açılım diye konuştuğumuz ve başlatmaya çalışırken desteklememiz gerekir. En azından bir dokunuş olacak. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Bu açılımları hep beraber destekleyelim. Bu bizim olmazsa olmazımızdır.

Biz dedik ki gelin hep birlikte olalım gücümüzü birleştirelim dedim. Arzumuz isteğimiz neyse ona göre ilerleyelim dedik. Bu mağduriyetlerin bir kere daha yaşanmaması için hep beraber karar vererek yürümememiz gerekir.”

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021, 18:09