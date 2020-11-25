Fikri Ataoğlu: "Denktaş ile aramız limoni, ben ilk adımı attım..."

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Serdar Denktaş ile aralarının limoni olduğunu söyledi. Kendisinin ilk adımı attığını belirten Ataoğlu, Denktaş’tan henüz yanıt bulamadığını açıkladı.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu BRT’de yayınlanan 14. Saat programına katılarak seçim hükümeti önerisi ve parti içinde yaşananlara yönelik sorulara yanıt verdi.

Ataoğlu, Serdar Denktaş ile aralarının limoni olduğunu ve bunun için kendisinin ilk adımı attığını ancak Denktaş’tan henüz yanıt bulamadığını açıkladı.

Fikri Ataoğlu, CTP ile bugünkü görüşmelerine Koral Çağman ile Serdar Denktaş’ın da katılması yönünde kendilerinin davet edildiğini ancak mazaret gönderek yer almadıklarını söyledi.

İşte Ataoğlu’nun söylediklerinden öne çıkan başlıklar:

“TAŞIN ALTINA ELİNİ KİM KOYMUYORSA ARTIK DEŞİFRE EDİLSİN”

“Hükümet kurulması için elini taşın altına kim koymuyorsa artık bunların deşifre edilmesi lazım. Burada eğer bütün siyasi partilerin de hiç makam mevki gözetmeden bu darboğazdan geçerken sağlığımızın ve ekonomimizin sıkıntılarının ne olduğunun bilinci içerisinde hareket edeceksek herkes elini bu dönem taşın altına koyması gerekir."

“Makam ve mevki tartışması olmaması lazım. Kimin başbakan olacağı kimin başbakan yardımcısı olacağı olayına kimin kaç tane bakanlık alacağı olayına takılmadan bu yaşadığımız süreci ve beklenti içerisinde olan toplumumuza cevap verebileceğimiz çalışmaları yapacak bir hükümetin oluşmasıdır tavsiyemiz."

“TUFAN BEYİN YAKLAŞIMI İÇTEN VE SAMİMİ”

“Tufan beyin yaklaşımı gerçekten samimi ve içten idi.Çok hızlı hareket ediyor. Hatta bu ziyaret sonrasında bu toplumu daha fazla bekletmeden ya bu hükümet olacak ise hangi hükümet modeli ise o hükümet modelini oluşturmak ya da oluşmayacaksa gidip iade etmektir benim Tufan beyin yapmış olduğu yorumlar içerisinden aldığım izlenim."

“BAZI ŞEYLERİN HESABI BUGÜN DEĞİLDİR”

“Esasında bir parti veya birden fazla parti kendi düşüncelerini bugün bir köşeye bir kenara bırakması lazım. Ve topluma bir cevap vermesi lazım. Bazı şeylerin hesabı bugün değildir. Ama o hesap sorulduğu için kesinlikle bugün bu noktaya geldik."

“HAKKANİYET ÇERÇEVESİNDE BİRLİKTE HAREKET EDİLMELİ”

“6 siyasi partinin de elini taşın altına koyalım dediğimiz noktada herkesin de aynı görüşte olmasıdır. Bırakacağız bazı makamları, mevkileri, daireleri, müdürlükleri bakanlıkları. Ona göre hakkaniyet çerçevesindeki yapılacak olan birliktelik toplantısında doğacak olan sonuç ne ise o sonuca göre hızlı hareket etmemiz gerekir."

“BUGÜNKÜ GÖRÜŞMEDE MİLLETVEKİLLERİMİZ MASADA YOKTULAR”

“Ben Demokrat Parti Genel Başkanı olarak görev yapıyorum öteki arkadaşlarımız da bu partinin halihazırda bugün milletvekilleridir.Bugünkü görüşmede milletvekillerimiz masada yok idiler."

“Koral Çağman ve Serdar Denktaş mazaretlerini ilettiler. Koral beyin herhalde bir ameliyatı var idi o şekilde mazaretini iletti. Biz iki vekilimize de bugün böyle bir görüşme olacağını dair haber verdik. İkisi de mazaretlerini Genel Sekretere bildirdi."

“KORAL BEYİN MAZARETİNDE SAMİMİ OLDUĞUNA İNANIYORUM”

“İki milletvekilimiz bugünkü görüşmeye katılabilirlerdi ve iyi de olurdu. Koral beyin mazaretinde samimi olduğuna inanıyorum. Serdar bey ile ben konuşmadıum genel sekreterimiz konuştu."

“CUMHURBAŞKANLIĞI SÜRECİNDEN BUGÜNE KADAR SERDAR BEY İLE ARAMIZ LİMONİ”

“Serdar bey ile limoni olduğumuzu söyleyebilirim. O cumhurbaşkanlığı sürecinden bugüne kadar geçen sürede Serdar bey ile aramız limoni diyebiliriz."

“BEN İLK ADIMI ATTIM GERİ DÖNÜŞ BEKLİYORUM"

"Serdar Bey için ilk adımı attım. Geri dönüş bekliyorum. Küçükler atar. Ben ilk adımımı attım. Dolayısıyla büyüklerden de geri dönüş beklerim. Geçenlerde gidip seslendim ama kırgın gücenik bir konuşma oldu. İlk adımımı attım küçöük olarak büyükler de günü geldiğinde gelir o görüşmeyi de yapar."

“Geçen günkü Meclis toplantısında Koral bey ile oturup sohbet etme şansını da buldum. Serdar bey ile o şansı bulamadım."

“PARTİ İÇERİSİNDE BEN YALNIZ DEĞİLİM” “BİZ ACINACAK DURUMDA DEĞİLİZ”

“Şuan ben parti içerisinde yalnız değilim. Parti içerisinde çalışmalarımız birlik beraberlik içerisinde oluyor. Dıştan söylenenler gibi değildir kendi içimiz. Tamam Cumhurbaşkanı seçimlerinde bir kırgınlık, gücenme, moral bozukluğu yaşandı. Ama bu partiyi yok etti anlamına gelmiyor. Partililer ve parti yerinde. Onun için dışta bazı arkadaşlarımızın bir takım söylemleri de var. 'Şuna açıyorum' yada 'Demokrat Parti bitti, gitti' diye söylemlerde var. Biz acınacak durumda değiliz. Bizim durumumuz allaha şükür çok iyi. Onun için herkes kendine bakacak."

“DEDİKODU MEKANİZMASINA UYARAK AÇIKLAMA YAPMAM”

“Farkında iseniz o geçirdiğimiz süre içerisinde etrafta bir takım söylemler var idi. Herhangi bir konuda birisi ile ilgili bir açıklamamın olduğunu duydunuz mu? Yapmadım. Niye yapmadım. İlk önce söylenenlerin doğru olup olmadığını araştıracaksınız ona göre biri için bir laf sarf edeceksiniz. Ben tam araştırmadan kimse için birşey söylemedim. Dedikodu mekanizmasına uyarak açıklama yapmam doğru değildir. Ben sadece Fikri Ataoğlu değilim. Ben Demokrat Parti’yi temsilen burdayım. Buna sadece benim değil herkesin dikkat etmesi gerekir."

VİCDANEN ÇOK RAHATIM… PARTİLİLER DE AYNI ŞEKİLDE RAHAT”

“Serdar Denktaş ile aramızdaki kırgınlık süreci geçer.O abi kardeş ilişkimiz önümüzdeki süreçte yine oturup biraraya geliriz”… “Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili vicdanen çok rahatım.Sıkıldığım çekindiğim herhangi bir noktam yok. Çok açık bir şekilde herşeyi de konuşabilirim. Benim rahat olmamın daha önemli olayı Demokrat Partililer de aynı şekilde vicadanen rahattır. Çünkü bütün partililer elinden geldiğince uğraş verdiler. Uğraşları sonucu eğer beklenilen noktada değil isek onun hesabı farklı yerlerde de bakılması gerekir."

“BAKAN OLMA SEVDALISI DEĞİLİM”

“Teknokrat hükümete de biz sıcak baktığımızı söyledik. İllaki biz bakan olalım diye o şekilde sevdalı değiliz. Sayın Ataoğlu eğer bakan olmak isteseydi teknokrat hükümete kafadan hayır derdi. Sayın Ataoğlu eğer illaki ki bakan olmak istemiş olsaydı çıkar yorum yapardı. Yorumlara karşılık verirdi. Hiç kimsesine karşılık vermiş değilim."

“OLMASI GEREKEN HÜKÜMET MODELİ UBP-CTP-HP AMA MÜMKÜN DEĞİL… ENDİŞEM HP’DEN DEĞİL UBP’DENDİR”

“CTP- UBP-HP” hükümetinin olması gerektiğidir ve herşeyi bir kenara bırakma zamanıdır dediğim olay budur. Ama maalesef CTP-UBP ve HP’nin bugün biraraya gelmesi mümkün değildir. Bugün CTP görevi aldı dolayısıyla hükümet kurulduğunda Başbakan CTP’de. Onun altında UBP ve HP ne kadar görev alır endişeliyim. Daha fazla endişem HP’den değil UBP’dendir. Çünkü UBP çıkıp yarın diyebilir ki kendi içindeki grup arkadaşları bizim 20 vekilimiz var 12 vekile sahip bir partinin altına girmeyiz. Zaten bunlar söyleniyor."