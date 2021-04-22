Fikri Ataoğlu da Cenevre'ye gitmiyor

Cenevre'de gerçekleşecek olan Kıbrıs zirvesi öncesinde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Nisan ayı sonunda Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayriresmi Kıbrıs toplantısına sayılı günler kala, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu'nun Cenevre'ye gitmeyeceği öğrenildi.

Kıbrıs Postası'nın edindiği bilgiye göre, Cenevre'ye Demokrat Parti'yi temsilen Dışişleri eski Bakanı Atay Ahmet Raşit gidecek.

ÖZERSAY DA GİTMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Koronavirüse yakalanan HP Milletvekili Erek Çağatay'ın temaslısı olması ve 14 gün boyunca izole olması gerektiği gerekçesi ile Cenevre'deki zirveye gidemeyeceğini açıkladı.

BM öncülüğünde 27-29 Nisan'da düzenlenecek toplantıda, Kıbrıs meselesine yakın gelecekte kalıcı bir çözüm bulmak için tarafların ortak zeminde buluşup buluşamayacağı masaya yatırılacak.

Kıbrıs Postası