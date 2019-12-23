Fikret Karabudaklı hayatını kaybetti

Yenierenköy’de bugün saat 6:30 sıralarında gerçekleşen olayda Fikret Karabudaklı DC 481 plakalı araç ile seyrettiği sırada muhtemelen rahatsızlanarak direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı.
Olay sonucu yaşamını yitiren 85 yaşındaki Karabudaklı’nın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bugün saat 06:30 sıralarında, Yenierenköy’de, Şht Kenan Minir Sokak üzerinde, Yenierenköy’de sakin Fikret Karabudaklı (E-85), yönetimindeki DC 481 plakalı araç ile seyir halinde bulunduğu sırada, muhtemelen rahatsızlanması sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip kaldırıma çıkarak beton sete çarpıp durmuştur. Olay yerinde yaşamını yitiren Fikret Karabudaklı’nın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsosinin ardından belli olacaktır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.