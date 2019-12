YDP milletvekili Bertan Zaroğlu, İçişleri Bakanı’na Gönyeli’de bir polis karakolu açılmasının düşünülüp düşünülmediğini sordu.

“POLİS TEŞKİLATINA GEREKLİ TAKVİYE YAPILMALI… ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”

Zaroğlu, polis teşkilatına gerekli takviyenin yapılması gerektiğini belirterek, polislerin emeklilikleri, özlük hakları ve terfileri konusuna değindi, poliste terfilerin yapılmadığını, üst düzey kişilerin yerine atama da yapılmadığını söyledi.

Ülkedeki organize suç örgütlerinin sayısının her geçen gün arttığını öne süren Zaroğlu, “Ağırlıklı sebebin idaredeki boşluktan kaynaklandığını düşünüyorum. Yönetimsel bir hata var. Poliste bir şeylerin değişmesi lazım” dedi.

Zaroğlu, FETÖ konusunda konuşarak, bu terör örgütünü lanetlediğini dile getirdi.

Zaroğlu, “Bazı siyasiler KKTC’de FETÖ yapılanması yoktur dese de eski TC Büyükelçisi Sayın Kanbay KKTC’de güçlü bir FETÖ yapılanması olduğuna dikkat çekmişti. KKTC’deki FETÖ yapılanması 2010’dan sonra arttı” ifadelerine yer verdi.

FETÖ nedeniyle Türkiye’ye iade edilen asker, subay ve sivillere işaret eden Zaroğlu, FETÖ yapılanmasına yönelik 80 civarında polis hakkında soruşturma açıldığını, bu konudaki dosyaların Başsavcılığa gönderildiğini de belirtti.

Zaroğlu,“Dosyaların akıbeti belli değil. FETÖ terör örgütü mensuplarının korunduğuna dair endişelerimiz var. Bu polisler görevden el çektirilmedi. Hükümetin bu konuda açıklama yapması elzemdir. Polis Genel Müdürlüğü’nden ve ilgili kişilerden izahat alınmalı. Konunun takipçisiyiz” dedi.

“ÇOCUKLAR CEZAEVİNDE DEĞİL ISLAH EVİNDE OLMALI”

Zaroğlu, yeni cezaevi konusunun sonuca ulaştırılması gerektiğini kaydederek, çocukların cezaevinde değil ıslah evinde olması gerektiğini vurguladı.

Cezaeviyle ilgili Bakanın kimsenin uyarılarını dikkate almadığını ileri süren Zaroğlu, cezaevindeki şartların iyileştirilmesi için adım atılmadığını belirtti.

Zaroğlu, “meclis çatısı altında işbilmez olarak tanımladığım kişisiniz” diyerek, bu tanımlamasının sebeplerini anlattı. Zaroğlu, Baybars’ın vatandaşlıkları iptal etme girişimiyle ilgili de eleştirilerde bulunarak, “siz bile yasaların üzerinde değilsiniz bakanım” dedi.

“Vatandaşlıkların bu ülkede bir lütuf olmadığını, yasalar çerçevesinde verilmesi gereken bir hak olduğunu” ifade eden Zaroğlu, yeni ikamet tüzüğünün de hangi mantıkla yapıldığını anlayamadığını belirtti.

Ülkeyi kendisinden daha fazla düşündüğüne inanan biri varsa bunun yanlış olduğunu bilmesi gerektiğini dile getiren Zaroğlu, her ülkenin giriş çıkışlarını kendi şartlarına göre düzenleme hakkı olduğunu ancak “TC ile aradaki bağlar nedeniyle” bu tüzüğün geçmesinin yanlış olduğunu söyledi.

Baybars’ın katıldığı hiçbir toplantıda emirnamelerle ilgili açıklamalarının hiçbirinin gerçekleri yansıtmadığını ileri süren Zaroğlu, geçmişte sorduğu ve Baybars’ın verdiği cevapların yanlış olduğunu ispatlayacağını iddia ettiği belgeler sundu. Zaroğlu, emirnameye aykırı yapılan icraatlara da örnekler vererek, bu konularla ilgili açıklama beklediğini söyledi.