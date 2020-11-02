Ferhat Atik’in yeni kitabı satışa çıktı

Ülkemizin başta Türkiye, Almanya ve Azerbaycan olmak üzere dünya genelinde en çok satan yazarı olan Ferhat Atik yeni bir kitabın tanıtımını yaptı.

Tanıtım süreci boyunca ‘kırmızı beyaz bir kitap’ ismiyle tanıtılan kitapta Atatürk’ün öğretileri aktarılıyor...

Ferhat Atik’in kitabın satışa çıktığını duyurduğu paylaşımı şu şekilde:

KİTAP SATIŞLARI 100 BİNİ AŞAN İLK YAZARIMIZ

Başta Türkiye ve Avrupa ülkelerinde yayınladığı kitaplar 130 bine kadar ulaşan ilk yazarımız olan Ferhat Atik, gerek roman ve biyografi gerekse felsefe grubu kitapları ile dünyada kendisinden bahsettirmeyi sürdürüyor.

2018 yılında “Kristal Gece” romanı ile Türkiye Altın Kalem Edebiyat Ödülü’ne layık görülen Yazar, 2019’da İngiltere’nin alanındaki en iyi kitabı seçilen “Kendi Divanında Bir Psikanalist” kitabı ile hem Avrupa hem de Amerika’da liste başı olmuş ve elektronik kitap olarak da Avrupa’da en çok indirilen 7. kitabın sahibi olmuştu.

DÜNYA ÇAPINDA BİR TANINMA

Kendisine “İngiltere’nin en iyisi” unvanının kazandıran aynı kitapla Dünya Biyografi Yazarları Birliği’ne kabul edilerek dünya çapında bir literatüre girmeyi başaran Yazar Ferhat Atik, “Kırmızı beyaz bir kitap” sloganı ile bilgi verdiği yeni kitabının detaylarını da bugün satışa çıkan yeni kitabıyla vermiş oldu.