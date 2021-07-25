Felç geçirip hastanelik oldu

Almanya'da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Günde birkaç defa mastürbasyon yapan 51 yaşındaki şahıs, felç geçirdi. Olaya ait tomografi görüntüleri yayınlanırken uzmanlar, cinsel aktivite sırasındaki ani kan basıncının felce neden olabileceği uyarısında bulunmayı da ihmal etmedi.

Almanya'da, ismi açıklanmayan 51 yaşındaki Japon uyruklu bir kişiye mastürbasyon sebebiyle inme indi.

BULANTI, KUSMA ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GİTTİ

Sputnik Türkiye'nin derlediği İnme ve Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi'nde yayımlanan vaka sunumuna göre, doktorlar günde birkaç kez mastürbasyon yapan adamın, baş ağrısı ve kusma şikayeti ile hastaneye geldiğini ve çekilen beyin tomografisi sonucunda felç geçirdiğini belirlediklerini söyledi.

BEYNİNDE KANAMALAR OLUŞMUŞ

Vakaya ait tomografi görüntülerinde hastanın beyinde kanamalar oluştuğu görüldü. 2 hafta hastanede tedavi gören adamın sağlıklı olarak taburcu edildiği belirtildi.

UZMANLARDAN UYARI GELDİ

King's College Hastanesi'nden beyin damar cerrahı Dr. Daniel Walsh, Daily Mail'e yaptığı açıklamada beyindeki kanamanın, kan basıncında ani bir artışla bağlantılı olduğunu söyledi. Ani kan basıncı artışının mastürbasyon da dahil olmak üzere cinsel aktivitelerde görüldüğünü belirten Walsh, cinsel ilişki sırasında cinsel gücü artırıcı ilaçlar veya kokain gibi maddelerin alınmasının bu tür felç geçirme riskini artırabileceğini belirtti.