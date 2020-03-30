Fatih Terim Taburcu Oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, ''23 Mart 2020 tarihinde Covid 19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir'' şeklinde duyuruldu.

Fatih Terim'in sağlık durumu ile ilgili de bilgi veren hastane şu ifadeleri kullandı,

Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşme ile tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur.