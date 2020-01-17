İş insanı Halil Falyalı, Denktaş Anıt Mezarı için Başbakanlığa resmen başvurdu

Bazı basın yayın organlarında iş insanı Halil Falyalı’nın Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Anıt Mezarı’nın yapımımı üstlenmesi ile ilgili haberler yayılırken, bu sabah Falyalı’nın Başbakanlık makamına yazdığı bir mektupla bu talebini resmileştirildiği öğrenildi.

Falyalı mektubunda, hükümetin ekonomik darboğazdan geçiyor olması nedeniyle tamamlanamayan Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Anıt Mezarı’nın bulunmamasının Türk Dünyası ve Denktaş ile omuz omuza mücadele eden büyükleri derinden üzdüğünü ifade etti.

Falyalı ailesi olarak anıt mezarın tamamlanmasının yanı sıra, tamamlandıktan sonra bakımı ve güvenliği için tüm masrafları üstlenmeye hazır olduğunu Başbakan Ersin Tatar’a bildirirken, Tatar’dan gerekli bürokratik prosedür konusunda yardım istedi.