Faiz Sucuoğlu: “UBP kurultayı ilk turda biter, en az yüzde 60 oy alacağım”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Faiz Sucuoğlu, SES Kıbrıs WEB TV’de yayınlanan ve Aytuğ Türkkan’ın hazırlayıp sunduğu, ‘Kıbrıs’ın Nabzı’ adlı programa katıldı.

Sucuoğlu, 24 Ekimde yapılması planlanan UBP kurultayına işaret ederek, seçimin ilk turda biteceğini ve en az yüzde 60 oy alacağını aktardı.

Seçim tarihinin netleşmesinin ardından mevcut parti yönetiminin bazı tüzük değişiklikleri yapmaya çalıştığını da aktaran Sucuoğlu, “Bir tüzük değişikliği düşünülüyor. 6 ilçe var, her birinde kongre yapılması gibi bir şey... Bu dünya siyasi tarihinde yok, hangi yasal dayanakla bunu yapmak istiyorlar onu da anlamıyorum. Bu neden isteniyor bilmiyorum, bugün MYK var, bu konular görüşülecek” dedi.

“MAÇ BAŞLADIKTAN SONRA KURAL DEĞİŞİR Mİ?”

“Ama 10 gün sonra örgütlerin seçimi başlıyor biz hala tüzük değişikliğinden bahsediyoruz” diyen UBP'li vekil Sucuoğlu, “Böyle bir düşünce varsa en az 6 ay önce bunlar konuşulmalıydı. Ayrıca bundan bir buçuk ay önce Parti Meclisi toplandı, 24 Ekim’de kurultay kararını aldı. Yani bir üstadımızın da dediği gibi o tarihten itibaren futbol maçı başladı. Maç başladıktan sonra kural değişir mi? Süreç artık başlamıştır, bir karar alınacaksa bu gelecek için olabilir. Alınacak karar şu anı bağlamaz, bu yasal olarak da mümkün değil” ifadelerini kullandı.