Faiz Sucuoğlu: “Saldırılara aldırmadan yolumuza devam edeceğiz”

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğine yapmış olduğu ziyaret hakkında açıklama yaptı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğine yapmış olduğu ziyaret hakkında açıklama yaptı.

Sucuoğlu, “hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanımızdan alalı dört gün olmasına rağmen büyük bir aşama kaydetmiş bulunmaktayız. Bugün akşam üzerine kadar yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde kuvvetle muhtemeldir ki yarın yeni kabinemizi Cumhurbaşkanı'nın onayına sunacağız” ifadelerini kullandı.

“MALİ DURUMU DEĞERLENDİRDİK”

“Bizler ülkenin hükümetsiz kalmaması için canla başla çalışırken görüyoruz ki basında iyi niyetli olmayan haberler yer almaktadır” diyen Sucuoğlu, “Bu durum bizi derinden üzmektedir. Bugün Maliye Bakanı Sayın Dursun Oğuz'dan almış olduğum 2020-2021 ve 2021-2022 mali durum raporları çerçevesinde TC Büyükelçiliğindeki uzman arkadaşlarla bir durum değerlendirmesi yaptık” dedi.

“YAPILAN SALDIRILARA ALDIRMADAN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, “Önümüzdeki süreçte atacağımız adımlarda önemli bir yeri olan mali durumun gelmiş olduğu aşamanın değerlendirmesini yapmak sanıyorum en doğal hakkımızdır” şeklinde konuşarak, şöyle devam etti:

“Bu durumu başka yönlere çekmeye çalışarak itibarsızlaştırma yoluna gitmek doğru değildir. Bu tip adımlar bizleri doğru bildiğimiz yoldan alıkoyamayacaktır. Bizim derdimiz ülkemizdir, geleceğimizdir. Göreve laf üretelim diye değil iş üretelim diye talip olduk, dolayısıyla yapılan saldırılara aldırmadan yolumuza devam edeceğiz.”