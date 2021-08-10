Faiz Sucuoğlu'ndan Ersan Saner'e hodri meydan

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs TV'de Erçin Şahmaran'ın konuğu oldu.

Sucuoğlu, Bugün Kıbrıs Postası TV'de yaptığı açıklama ile "UBP Kurultayını ezici bir çoğunlukla kazanacağım" diyen Başbakan Ersan Saner'e 'hodri meydan' dedi.

Kurultayın ilk turda biteceğini söyleyen Sucuoğlu, kazananın kendisi olacağını vurguladı.

Kurultaya 2.5 ay kala Saner’in tüzükte değişiklik yapmak için hukukçulardan görüş istemesini de eleştiren Sucuoğlu, bunların partide sorun yaratacağını dile getirdi.

Saner'in ezici bir çoğunlukla kurultayı kazanacağını düşünüyorsa, tüzük değişikliğine gerek olmadığını ifade eden Sucuoğlu, kurultayı ilçelere taşımanın anlamı olmadığını işaret etti.

Sucuoğlu, tüzükte yapılması istenen değişikliğin düşünce olarak kalmasını arzu ettiğini aktardı.

UBP'nin kurultayın ardından yükselişe geçeceğini kaydeden Sucuoğlu, "Yeni beyinleri ve tecrübeleri harmalamak gerekiyor" dedi.

Kurultaydan sonra hedefin UBP'nin tek başına iktidara gelebilmesi olduğunu dile getiren Sucuoğlu, "Bunun için zemin vardır. Tabanı bu kadar geniş ve heyecanlı bir başka parti yok" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Postası

Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021, 19:35