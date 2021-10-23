Faiz Sucuoğlu: Kirli işler bizim politikalarımız içinde yer almaz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili ve haftaya gerçekleştirilecek olan kurultayın güçlü adaylarından olan Faiz Sucuoğlu video skandalı ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Bugüne dek onurlu, dürüst ve şerefli bir isim bırakma prensibiyle halk için çalıştığını ifade eden Sucuoğlu, “adımın bu prensibime aykırı olarak anılmasına fırsat verecek eylemlerde bulunmadım ve bulunmayacağım” dedi.

"FATURA BANA MAL EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Adının video skandalıyla birlikte anılmasına ve faturanın kendi şahsına mal edilmeye çalışılmasına tepki gösteren Sucuoğlu, “Buna ne ben izin veririm ne de halkımız” ifadelerini kullandı.

"BU TARZ KİRLİ İŞLER BİZİM POLİTİKALARIMIZ İÇİNDE YER ALMAZ"

Gerçeklerin çarpıtılması için çaba gösterenlerin uğraşlarının boşa çıkacağını vurgulayan Sucuoğlu, “Temiz siyaset diyerek çıktığımız bu yolda adımızı bu kirli işlerin içine çekmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Bu tarz kirli işler bizim politikalarımız içinde yer alamaz” dedi.

Sucuoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

“Son günlerde kamoyunu üzücü bir şekilde meşgul eden olaylarla ilgili açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Halkıma hizmet amacı ile çıktığım siyasi hayatımda, geleceğe onurlu, dürüst ve şerefli bir isim bırakabilmeyi en önemli prensip olarak benimsedim.

Bugüne kadar herhangi bir şekilde adımın bu prensibime aykırı olarak anılmasına fırsat verecek eylemlerde bulunmadım ve bulunmayacağım.

Kat'i surette vurgu yapmak istediğim konu, son yaşanan gelişmelerin faturasının şahsıma mal edilmeye çalışılmasıdır. Buna ne ben ne de halkımız izin verir.

Parti başkanlığı yarışında rakiplerimle ancak siyasi boyutta, fikirler düzeyinde yarışırım. Siyaset dışında, özellikle de halkımızın manevi değerlerine ve aile kurumuna zarar verecek bir durum içinde olmam söz konusu değildir.

Bu sebeple gerçeklerin çarpıtılması için çaba gösterenlerin uğraşlarının boşa çıkacağı ortadadır.

Temiz siyaset diyerek çıktığımız bu yolda adımızı bu kirli işlerin içine çekmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Bu tarz kirli işler bizim politikalarımız içinde yer alamaz.”