Fahri: “Doğal afetler, siyasetçinin ‘Türkiye’den para alması için’ yegane nimeti”

Ülkemizde doğal afetler yadsınamayacak derecede artış gösteriyor.

Artık depremlerin de yaşandığı ülkemizde sel, fırtına gibi afetler her kış ve dönem eksik olmuyor.

Dünyada ve Türkiye’de bu konuda yük devletin üzerinde değil.

Çoğu kez sigortalar devletle koordineli olarak ortaya çıkan mali külfeti yükleniyor.

Konu hakkında konuşan Sigortacılar Birliği Başkanı Ülker Fahri, çarpıcı şeyler söyledi.

Fahri, ülkemizde doğal afet sigortasının tüm dünya ile Türkiye’de olduğu gibi var olması için Mehmet Ali Talat’ın Başbakan olduğu dönemden beri uğraştıklarını ancak siyasetçilerin Türkiye’den para almak için doğal afetleri yegane nimet olarak gördüğünü, bu nedenle de artık bu konuları hükümetlerin önüne getirmekten ‘pes ederek’ vazgeçtiklerini anlattı.

Ülker Fahri, nicedir yaptıkları çalışmlaarı en son Tufan Erhürman hükümetine sunduklarını ancak yine hayal kırıklığına uğramış olduklarını aktardı.

"ARTIK PES ETTİK..."

Katıldığı TV programında konuşan Fahri şöyle konuştu;

“Türkiye’de doğal afetleri sigortalar çözer, çünkü siyasetin mantıklı ve haklı olarak bu konuda net bir duruşu var. Bizde doğal afet siyasetçinin nimetidir. Bizde en çok sel fırtına oluyor bilindiği gibi… Biz 10 yıl öncesinden depremde dahil olmak üzere ta Talat’ın Başbakan olduğu dönemde sigortacılar olarak Türkiye’deki gibi doğal afet sigortasının bu ülkede de yapılması için projeler hazırladık ama yol kat edemedik. Sonraki hükümetler de istisnasız tüm Başbakanlar, Maliye Bakanlarına projemizi tekrar tekrar sunduk ve bu yükün devletin sırtından alınması gerektiğini, bunun da çok basit olduğunu söyledik… Defalarca, defalarca… Bize devleti kullanıyormuşuz gibi baktılar. Sizin çıkarınız ne gibilerden… Düşünebiliyor musunuz! Tüm hükümetlerin içinde çok sayıda bakan ve vekil ‘siz bu işten ne kadar kazanacaksınız olmuştur’ bakışları…”

“SONRA DA TÜRKİYE'DEN PARA GELİYOR.. KLASİK BİR DURUM”

“Bunu en son Tufan Erhürman hükümetine de verdik. Ondan sonrakilerine de artık pes ettik. Bu ülkede doğal afet olduğunda siyasetçinin karşısına nimet çıkıyor… Oralara gidiliyor, yaraların sarılacağını söylüyorlar ama maliye para olmadığını biliyor ve ardından anavatan yanımızdadır, deniyor… Sonra da Türkiye’den para geliyor… Klasik bir klişe…”