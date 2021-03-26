Eylül 2020 ek mesaileri bugün ödeniyor

Eylül 2020’ye ait ek mesailer ödeniyor...

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, dün yaptığı yazılı açıklamada, Eylül 2020’ye ait ek mesailerin bugün (26 Mart Cuma) ödeneceğini duyurmuştu.

Bakan Oğuz dün yaptığı açıklamada, ek mesailerde 6 ay geride olduklarını bu bağlamda sendika başkanlarıyla geçtiğimiz hafta yapılan görüşme, varılan uzlaşı ve görüş birliğini de hatırlatarak, Mart ayı içerisinde Eylül 2020’ye ait ek mesainin yarın ödeneceğini belirterek kalan mükellefiyetlerin ise varılan uzlaşı ve planlamaya göre ödeneceğini duyurmuştu.