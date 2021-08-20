Eylemleri ertelendi

3 örgütün eylemi ertelendi

KTEZO, KTİMB VE KTİTB tarafından Başbakanlık önünde düzenlenmesi planlanan eylemin ertelendiği, konuyla ilgili durumun 24 Ağustos Salı günü Başbakanlıkta gerçekleştirilecek olan Ekonomi Kurulu toplantısına göre şekilleneceği bildirildi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği (KTİTB) ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), 23 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planladığı araçlı eylemini Başbakan Ersan Saner’in toplantı daveti üzerine erteleme kararı aldı.

KTEZO, KTİMB, KTİTB ve Başbakan Ersan Saner, 24 Ağustos Salı günü Başbakanlık’ta bir araya gelecek.

Üç örgütten yapılan ortak açıklama şöyle:

“Üç örgüt olarak araçlı eylem kararı almamıza neden olan tüm etkenler ve olumsuzluklar hususunda kararlılığımız ve duruşumuz aynı olmakla birlikte bugün saat 14.00’da Başbakanlıktan 24 Ağustos Salı günü başta ekonomi olmak üzere tüm konularla ilgili görüşme yapmak için toplantıya çağrılmış bulunmaktayız.

KTEZO, KTİMB ve KTİTB olarak konu üzerine yapmış olduğumuz değerlendirme neticesinde 23 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirmeyi kararlaştırdığımız araçlı eylemimizi görüşme neticesinde tekrardan değerlendirmek üzere ertelediğimizi tüm üyelerimize duyururuz.”