Eylemi Sendikalar Yaptı, Çileyi Vatandaş Çekti

Limanlarda alınan grev kararı insanları sıcak havada perişan etti.

Ülkeye giriş çıkış noktalarında örgütlü 6 sendika, ülkeye girişlerde yapılan PCR sonuçları çıkana kadar yolcuların karantinaya alınması yönündeki taleplerinin karşılanmaması nedeniyle greve gittiler.

EYLEMİ SENDİKALAR YAPTI, ÇİLEYİ VATANDAŞ ÇEKTİ

Saat 15.00’da kalkması planlanan geminin, Gümrük çalışanlarının grevde olması sebebiyle kalkamaması, sıcak havada insanların limanın içine dökülmesine sebep oldu.

Limana gelen vatandaş, sıcak havada esir kalırken isyan noktasına geldiler. Çocuğu yaşlısı grevin sona ermesini ve seyahatlerinin başlamasını bekleyen vatandaş Ajans392’ye ulaşarak isyan etti. Eylem yüzünden hem işlerinin aksadığını hem de çocukları ile birlikte rezillik yaşadıklarına vurgu yapan vatandaş, soruna derhal çözüm bulunmasını istedi.