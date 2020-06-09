Eylem kaldığı yerden devam ediyor

Eylem kaldığı yerden devam ediyor
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Kar-İş’in, Cumhuriyet Meclisi önündeki araçlı eylemi devam ediyor...

TOPLU TAŞIMACILARIN TALEPLERİ NELERDİ?

  • Personelimiz için sigorta ihtiyat sandığının yıl sonuna kadar dondurulması.
  • Personelimiz için bin 500 TL'lerin ödenmesi.
  • Mazot sübvansiyonu Seyrüsefer muayene vb. haçların cezasız ödenmesi
  • Toplamda 35 bin 400 TL olarak şekilde araç başı hibe verilmesi
  • T izni sahiplerine 50 bin TL kredi verilmesi
  • Bir yıl ödemesiz, beş yıl vadeli ve faiz oranının yüzde 4’ü geçmeyecek şekilde kredi imkanı sağlanması
  • Sektörün borç kredilerinin düşük faiz oranı ile yeniden yapılandırılması
  • Yeni T işletme izinlerinin on yıl süre ile dondurulması
  • Kilometre başı teşvik verilmesi
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