Eylem kaldığı yerden devam ediyor

Kar-İş’in, Cumhuriyet Meclisi önündeki araçlı eylemi devam ediyor...
TOPLU TAŞIMACILARIN TALEPLERİ NELERDİ?
- Personelimiz için sigorta ihtiyat sandığının yıl sonuna kadar dondurulması.
- Personelimiz için bin 500 TL'lerin ödenmesi.
- Mazot sübvansiyonu Seyrüsefer muayene vb. haçların cezasız ödenmesi
- Toplamda 35 bin 400 TL olarak şekilde araç başı hibe verilmesi
- T izni sahiplerine 50 bin TL kredi verilmesi
- Bir yıl ödemesiz, beş yıl vadeli ve faiz oranının yüzde 4’ü geçmeyecek şekilde kredi imkanı sağlanması
- Sektörün borç kredilerinin düşük faiz oranı ile yeniden yapılandırılması
- Yeni T işletme izinlerinin on yıl süre ile dondurulması
- Kilometre başı teşvik verilmesi