Evlerinde ölü bulundular

Dün saat 23.30 sıralarında, Gönyeli’de sakin 34 yaşındaki Abdoulaye Yansane ve 30 yaşındaki Bangaly Conte kalmakta oldukları ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu.
Bahse konu şahısların vücudunda yapılan dış muayenede darp ve cebir izine rastlanmadı.
Yapılan soruşturmada adı edilenlerin muhtemelen ısınmak için oda içerisinde yakmış oldukları mangal kömüründen çıkan karbon monoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor...
Bahse konu şahısların kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsilerinin ardından belirlenecek.
Polisin soruşturması sürüyor...