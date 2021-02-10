Evkaf İyilik Gönüllüleri, sokaktaki dostlarımızı unutmadı

Tam kapanma ve sokağa çıkma yasağı olan bugünlerde kuşları ve Sokak hayvanlarını da unutmayan Evkaf İyilik Gönüllüleri, hem bulundukları çevrelere yiyecek bırakıyor, hem de herkesi bu konuda hassasiyete davet ediyor.

Evkaf İyilik Gönüllüleri, sokak hayvanları için şu çağrıyı yaptı: "Sizler de bahçenize, balkonunuza, kapınızın önüne, evinizin damına, pencerenize yiyecek ya da en azından bir parça ekmek bırakırsanız, beslenme kaynağı bulma noktasında güçlük çeken kuşları ve sokak hayvanlarını hatırlamış, yanlarında olmuş olursunuz."