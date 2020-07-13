Evkaf, İngiliz üslerindeki mallarına sahip çıkıyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Birleşik Krallık arasında yapılan anlaşma ile üsler bölgesinde vakıf mallarının geliştirmeye açılmasına itiraz etti. Kıbrıs Vakıflar İdaresi, yapılan bu anlaşmanın bölgede bulunan vakıf malları üzerinde hukuksuz bir müdahale olduğunu ve Evkaf’ın burada hak sahibi olduğunu hatırlattı. Evkaf, bu konuda tüm haklarını savunmak için hukuki girişim başlattı.

Vakıflar İdaresi, İngiliz Üslerindeki tüm malların savunulması ve korunması için gerekli tüm hukuki girişimlerin başlatıldığını duyurdu. Evkaf, tüm adadaki vakıf mallarının bize atalarımızdan miras olduğunu vurgulayarak, vakıf mallarının insanlığa hizmet etmek için bağışlandığını ve bu mallar üzerindeki hakların savunulmasının insani bir mesele olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada, Birleşik Krallık yetkililerine de çağrı yapılarak, “Köklü bir vakıfçılık geleneğine (traditions of charity) sahip Birleşik Krallık Devleti’nin vakıf malları konusunda gerekli hassasiyeti göstereceğine ve insanlığın hizmetine adanmış vakıf malları için vakıf ruhuna uygun bir karar alacağına eminiz” şeklinde vurgulandı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, İngiliz Üsleri Yönetimi’ne gönderdiği resmi yazıda şöyle denildi:

"Birleşik Krallık ile Kıbrıs Rum Yönetimi arasında 2014 yılında imzalanan anlaşma ve bu anlaşmayla ilgili son duyuru, Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin rızasını görmezden gelmektedir ve bu nedenle 1960 Kuruluş Antlaşması'nın ana felsefesini ihlal etmektedir.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Ağrotur ve Dikelya İngiliz Egemen Üs Alanları’nda bulunan binlerce dönüm tapulu vakıf taşınmazlarının mütevellisidir. Vakıf taşınmazları üzerinde yapılacak herhangi bir geliştirme için, geliştirmeyi yapacak kişilerin Evkaf İdaresi ile kira sözleşmesi imzalamaları ve kiralarını Evkaf İdaresine ödemeleri gerekmektedir.

Aksi takdirde Evkaf, uluslararası kanunlara göre vakıf taşınmazları üzerindeki geliştirmelere itiraz eder ve İngiliz makamlarını ve dâhil olan tüm makamlarına karşı hukuki tüm haklarını saklı tutar."