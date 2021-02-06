Evinde 7 gram uyuşturucu bulundu

Narkotik ekiplerinin Mağusa'da alınan bir ihbar üzerine yaptığı aramada evinde 7 gram sentetik cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan İsmail Güloğlu tutuklandı.

“Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamaları ile hakkında soruşturma başlatılan zanlı Güloğlu, Yüksek Mahkeme'nin tutuklular ile ilgili yayınladığı direktif nedeni ile PCR testi sonucu çıkana kadar karantinaya alındı. Zanlının gıyabında gerçekleştirilen tutukluluk müracaatı sonucu mahkeme zanlının 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

TABLADA UYUŞTURUCU İÇEREN SİGARA, ÇEKMECEDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Osman Üreten mahkemede verdiği ifadesinde, 5 Şubat 2021 tarihinde alınan bir bilgide zanlı İsmail Güloğlu’nun Mağusa’daki evinde kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Aynı gün zanlı Güloğlu’nun evinde tespit edildiğini belirten Üreten, evde yapılan aramada 7 gram sentetik cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık sentetik vannabionoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulunduğunu açıkladı.

Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydeden Üreten, zanlının gönüllü ifade vererek, söz konusu maddeleri 10 Ocak 2021 tarihinde Mağusa’da soyadını bildiği Afrika kökenli birinden 8 gram olarak aldığını ve bir kısmını tükettiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Yürütülen soruşturmanın yeni başladığını belirten Üreten, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.