Evde uyuşturucuya narkotikten baskın

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlılar Emenike Kenneth Ogbu, Chibuikemk Kennedy Nwamuruamu, Chidera Wayne Ubani Wayne’nin 3 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine, zanlılar Onye Dikachi Godwin Ikebuaku, Gift Patrick, Caleb İzunna Ewulu’nun ise yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve 10’ar bin TL nakit teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.