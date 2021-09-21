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Evde uyuşturucuya narkotikten baskın

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Lefkoşa’da bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını öğrenen narkotik polisinin başlatmış olduğu operasyonda 6 kişi tutuklandı. Zanlılar mahkemeye çıkartıldı

Evde uyuşturucuya narkotikten baskın
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Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlılar Emenike Kenneth Ogbu, Chibuikemk Kennedy Nwamuruamu, Chidera Wayne Ubani Wayne’nin 3 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine, zanlılar Onye Dikachi Godwin Ikebuaku, Gift Patrick, Caleb İzunna Ewulu’nun ise yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve 10’ar bin TL nakit teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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