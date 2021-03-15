Ev karantinası geliyor

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, BRT’de yayınlanan ‘Gündem+’ programına katılarak Aziz Karaaziz’in sorularını yanıtladı.

Üstel, aşılama konusunda çok titiz olduklarına işaret ederek aşılar gelmeye devam ettiği sürece süratle aşılamaların süreceğine dikkat çekti.

AŞILAMALARDA ‘TORPİL’ İDDİASI

Koronavirüs aşılarıyla ilgili bir süredir gündemden düşmeyen ‘torpil’ iddialarını yanıtlayan Sağlık Bakanı Üstel, herkese karşı eşit mesafede olduklarını vurgulayarak, “Torpil mekanizması aşıda olmayacaktır” dedi.

“RİSK GRUBUNDAKİ SEKTÖRLERDE AŞILAMA İLE İLGİLİ YAŞ KONUSUNDA ESNEME YAPABİLİRİZ”

Aşılama konusunda bazı sektörlere öncelik verileceği ile ilgili konuşan Üstel, risk grubunda olan (çok aktif etkileşimde bulunan) sektörlerde çalışan vatandaşlar için 65 yaş üstü kuralının 60 yaşa indirilebileceğini, benzer durumlarda esneme yapılabileceğini söyledi.

“10 GÜN İÇERİSİNDE EV KARANTİNASI UYGULAMASINA GEÇECEĞİZ”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, yavaş yavaş ev karantinası uygulamasına geçildiğini ifade ederek, aşı programını açıkladıktan sonra 20-25 Mart arası ev karantinası uygulamasına tamamen geçileceğini söyledi.

Bileklik uygulamasıyla denetim mekanizmasının daha aktif bir hale getirileceğine işaret eden Üstel, 10 gün içerisinde çalışmaların tamamlanacağını belirtti.

Kıbrıs Postası