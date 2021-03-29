Ev karantinası başvuruları patladı

Sağlık Bakanlığı son günlerde ev karantinaları başvurularında bir artış olduğunu bu sebeple de kuralları yeniden hatırlatma gereği duyulduğunu açıkladı.

Ev karantinası uygulamasının sadece ülke karantinası (yurtdışından ülkelerine dönmek isteyen kişilerin veya tedavilerini tamamlayan hastalarımız) için geçerli olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Ev Karantinaları Değerlendirme Komitesi, belirtilen kriterlere sahip kişilere ve hastalara ev karantinası uygulanabileceği yönünde görüş verdi.

İşte ev karantinası için açıklanan kriterler....

75 yaş üstü yaşlılar

6 yaş altı çocuklar

Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği

İmmünsüpresiv tedavi alan hastalar

Kanser hastaları –son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar

1 ay içinde minör operasyon geçirmiş olanlar

3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar

Fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler

Nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler

Otizm spekturumu

Son 3 aydan daha fazla tanı almış Psikiyatrik Vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır.)

Kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar

Diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler

Organ ve kök hücre nakilli hastalar

Gebelik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal mesafe, hijyen, maske takma, karantina kuralları ve izolasyon kurallarına uymayanlara ağır idari para cezası ve hapis cezası uygulanacağının da altı çizildi.