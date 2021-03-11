Ev İzolasyonunu tamamlayan vatandaşlar akciğer röntgeni için Acil Durum Hastanesi’ne gidecek

Koronavirüs geçirmiş ve 14 gün ev izolasyonunu tamamlamış iyileşen hastalar yarından itibaren Acil Durum (Pandemi) Hastanesine son kontrol tetkikleri için gidebilecek. Bu hastalara 15. gün kan tetkikleri Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’nde yapılacak.

Daha önceden, testleri sonuçlanmış ve negatif olan bu hastalar 16. günlerinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne 08.30 ve 12.30 arası akciğer röntgenine gidiyorlardı.

AKCİĞER RÖNTGENİ ACİL DURUM HASTANESİ’NDE YAPILACAK

Röntgen için Dr. Burhan Nalbantoğlu’na giden bu hastaların 12 Mart’tan (yarın) itibaren 08.00 -10.00 arası akciğer röntgenleri haftanın 7 günü Acil Durum Hastanesi’nde yapılacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada bu hastaların söz konusu işlem için Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne değil, Acil Durum Hastanesi’ne gitmeleri gerektiği belirtildi.

Ayrıca bu işlem için gelen hastaların kayıt yapmalarının ardından turuncu çadırda bekletileceği bildirildi.