Euro’ya değil TL’ye ağırlık verilmeli

Milletin Partisi Kurucusu Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, TL’nin döviz karşısında yaşadığı değer kaybı sonrası ülkede gündeme gelen “ Euro para birimine geçelim” söylemlerini değerlendirdi.

Yazılı bir açıklama yapan Zaroğlu; ülkede dövizin etkisinin azalması için TL kullanımın artırılması gerekliliğine değindi.

Özellikle döviz cinsi üzerinden yapılan kira sözleşmeleri konusuna değinen Zaroğlu, bu yönde hazırlanan sözleşmelere stopaj vergilerinin yasanın el verdiği en yüksek seviyede uygulanması sonucu, dövizle kiralama yapmanın cazibesinin ortadan kalkacağına vurgu yaparken; döviz cinsinden krediler için de bankaların tüketiciye uygun ödeme planları hazırlaması gerekliliğine değindi.

“TL ile ticareti durdurun” çağrılarına da değinen Zaroğlu, söz konusu söylemin ülkeye yapılan büyük bir haksızlık olduğunu ifade etti.